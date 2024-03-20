Neva.Today
ГлавнаяГородские новостиХроника происшествийЛента новостей
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Neva.Today

8 856 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Эльдар Алиев
    👍🇷🇺Шпионское гнездо ...
  • Михаил Мамонов
    хорошо но очень мало . цифры депортации должны быть с четырьмя и более нулями .....от 50000 до 500000 и более тысяч. ...Глава полиции Пет...
  • Леонид Руси
    Гей парад... какая честь! Высоко подымет олимпиада педерастическое знамя мирового сатанизма! Широка дорога, ведущая в...МОК: атлеты из РФ...

Затопленный парк Академика Сахарова осушат и благоустроят за 53 млн

Затопленный парк Академика Сахарова осушат и благоустроят за 53 млн

В Калининском районе Петербурга начинается второй этап переустройства парка Академика Сахарова. На работы, включающие создание закрытой дренажной сети, из городского бюджета планируют потратить около 53,8 млн рублей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору