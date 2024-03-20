Затопленный парк Академика Сахарова осушат и благоустроят за 53 млн

В Калининском районе Петербурга начинается второй этап переустройства парка Академика Сахарова. На работы, включающие создание закрытой дренажной сети, из городского бюджета планируют потратить около 53,8 млн рублей.
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