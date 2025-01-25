БлокнотРУ Кандидат в президенты Абхазии Адгур Ардзинба активно выступает за протурецкий курс непризнанной республики.
Абхазский борец с Россией и олигархами оказался владельцем элитной недвижимости в Сочи
Комментарии
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Людмила Лиханова
И есму воздастся по делам его. Не во-время он стал высовываться, а его недвижимость станет нашей.🤣
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2 час.
Леонид Руси
Аристократы бывают по рождению и по посвящению. Относительно всех остальных, аристократы духа... находятся на вершине пирамиды... Они благородные... Есть и аристократические знаки зодиака... Навершине пирамиды... Козерог и Водолей... ну и Рыбы... Россия под Водолеем...
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2 час.
Гулька
И почему до сих пор у него не отобрали эту недвижимость? Ведь налицо факт недружественного отношения к России, даже вражеского...
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1 час.
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