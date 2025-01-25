Абхазский борец с Россией и олигархами оказался владельцем элитной недвижимости в Сочи

Людмила Лиханова И есму воздастся по делам его. Не во-время он стал высовываться, а его недвижимость станет нашей.🤣

Леонид Руси Аристократы бывают по рождению и по посвящению. Относительно всех остальных, аристократы духа... находятся на вершине пирамиды... Они благородные... Есть и аристократические знаки зодиака... Навершине пирамиды... Козерог и Водолей... ну и Рыбы... Россия под Водолеем...