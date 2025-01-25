ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 354 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ТАМАРА СНЕЖКО (АНДРУШ)
    👍👍👍Семьи мигрантов с...
  • Гость Гатапонта
    А Вы не знаете, кто их  всех назначает? Поэтому и бардачина в стране, полная.Народ попросил Пу...
  • Гулька
    И почему до сих пор у него не отобрали эту недвижимость? Ведь налицо факт недружественного отношения к России, даже в...Абхазский борец с...

Абхазский борец с Россией и олигархами оказался владельцем элитной недвижимости в Сочи

Абхазский борец с Россией и олигархами оказался владельцем элитной недвижимости в Сочи

БлокнотРУ Кандидат в президенты Абхазии Адгур Ардзинба активно выступает за протурецкий курс непризнанной республики.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Людмила Лиханова
И есму воздастся по делам его. Не во-время он стал высовываться, а его недвижимость станет нашей.🤣
Ответить
2 час.
Леонид Руси
Аристократы бывают по рождению и по посвящению. Относительно всех остальных, аристократы духа... находятся на вершине пирамиды... Они благородные... Есть и аристократические знаки зодиака... Навершине пирамиды... Козерог и Водолей... ну и Рыбы... Россия под Водолеем...
Ответить
2 час.
Гулька
И почему до сих пор у него не отобрали эту недвижимость? Ведь налицо факт недружественного отношения к России, даже вражеского...
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх