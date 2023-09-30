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Кристиан Хорнер: «Ред Булл» был Давидом в борьбе с «Мерседесом»-Голиафом всего 19 месяцев назад. Потрясающе, как все поменялось»

«Всего лишь 19 месяцев прошло после сезона-2021. Потрясающе, как все поменялось, потому что в 2021-м мы были командой, которая бросила вызов, мы сражались с «Мерседесом»-Голиафом и были Давидом.

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