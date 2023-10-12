Новак заявил о глобальной трансформации газовой отрасли в России

В России в настоящий момент наблюдается глобальная диверсификация газовой отрасли, а вектор развития направлен на увеличение поставок на восток, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24» в рамках Российской энергетической недели.
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