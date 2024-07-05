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Царьград

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Доктор рассказала, как избежать простуды во время дождя

Доктор рассказала, как избежать простуды во время дождя

Промокшая одежда часто становится причиной заболевания.Доктор Вера Сережина рекомендует жителям России быть внимательными к погоде, чтобы избежать простуды во время дождя.

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