Цены на металлы подскочили из-за санкций против России

Цены на алюминий подскочили на 9,4%, что является максимальным показателем с момента введения контракта в 1987 году, в то время как цены на никель выросли на 8,8%, что говорит о том, что брокеры готовятся к серьезным сбоям в цепочке поставок из-за введенных США и Великобританией санкций против металла из России.