Много работающим за компьютером людям дали советы по защите зрения

Более половины людей, много времени работающих за компьютером, испытывают постоянное перенапряжение глаз, ведущее к хроническому дискомфорту и проблемам со зрением, рассказала офтальмолог, главный врач сети салонов оптик ‭«Счастливый взгляд» Лариса Гуслистова.