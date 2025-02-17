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Много работающим за компьютером людям дали советы по защите зрения

Более половины людей, много времени работающих за компьютером, испытывают постоянное перенапряжение глаз, ведущее к хроническому дискомфорту и проблемам со зрением, рассказала офтальмолог, главный врач сети салонов оптик ‭«Счастливый взгляд» Лариса Гуслистова.

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