Много работающим за компьютером людям дали советы по защите зрения

Более половины людей, много времени работающих за компьютером, испытывают постоянное перенапряжение глаз, ведущее к хроническому дискомфорту и проблемам со зрением, рассказала офтальмолог, главный врач сети салонов оптик «Счастливый взгляд» Лариса Гуслистова.
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