Мэрия Смоленска заключила соглашение о сотрудничестве с региональным Управлением ФСИН

Теперь город сможет закупать у ведомства продукцию и услуги как у единственного поставщика. Также документ даст возможность осужденным к исправительным и обязательным работам трудиться на предприятиях областного центра.
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