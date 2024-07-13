Ольмо заявил о желании продлить проклятие Кейна в финале Евро-2024

Полузащитник сборной Испании Даниэль Ольмо высказался о финальном матче чемпионата Европы с Англией. «Хочу ли я продлить проклятие Кейна? Очень сильно! Оформить хет-трик в финале было бы мечтой, и, конечно же, выиграть его — тоже», — приводит слова Ольмо Telegraph.