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Батальон бывших бойцов ВСУ вошел в состав ВС России

Батальон бывших бойцов ВСУ вошел в состав ВС России

Добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, который был сформирован из экс-военнослужащих вооруженных сил Украины, поступил на службу в оперативно-боевое тактическое формирование (ОБТФ) "Каскад".

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