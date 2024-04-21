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Причина непотопляемости азербайджанской мафии в России - The New Cosa Nostra

Причина непотопляемости азербайджанской мафии в России - The New Cosa Nostra

Глядя на последние события в стране и ее окрестностях, сложно ответить, где опаснее – в столице или на фронте.

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Комментарии
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Аудрюс
Каким боком здесь азербайджанская мафия, ума не приложу? У меня сосед, через забор - азербайджанец.. Живем мирно, человек работает круглосуточно.. Приезжают иногда к нему друзья.. Выпивают, танцуют...  Но они в нашей российской системе, живут по нашим законам и не плюют на наши традиции... Но вот те, которые вьехали на территорию России в течение последних лет пять, эти другие и менталитет у них другой!!! Вот этих то и следует.....! Да и всех этих незаменимых работников с юга, которые получили паспорт в течение последних лет пять-восемь, следует взять на особый контроль!
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3 час.
Людмила Свириденко
Мы активно проваливается в лихие 90-е. О каком приросте населения может идти речь, если русских уничтожает кто хочет и как хочет!
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2 час.
С
Серега
Причина в-щедрости покравителям привластных!
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30 мин.

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