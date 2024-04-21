Причина непотопляемости азербайджанской мафии в России - The New Cosa Nostra

Аудрюс

Каким боком здесь азербайджанская мафия, ума не приложу? У меня сосед, через забор - азербайджанец.. Живем мирно, человек работает круглосуточно.. Приезжают иногда к нему друзья.. Выпивают, танцуют... Но они в нашей российской системе, живут по нашим законам и не плюют на наши традиции... Но вот те, которые вьехали на территорию России в течение последних лет пять, эти другие и менталитет у них другой!!! Вот этих то и следует.....! Да и всех этих незаменимых работников с юга, которые получили паспорт в течение последних лет пять-восемь, следует взять на особый контроль!