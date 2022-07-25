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Военное обозрение

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Корвет «Гремящий» проекта 20385 прибыл на Камчатку в пункт постоянной дислокации

Корвет «Гремящий» проекта 20385 прибыл на Камчатку в пункт постоянной дислокации

Многоцелевой корвет "Гремящий" проекта 20385 Тихоокеанского флота, в ноябре прошлого года совершивший межфлотский переход с Балтики, наконец-то прибыл в пункт постоянного базирования на Камчатку.

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