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Тверская область вошла в программу «Открой твою Россию 2.0»

Тверская область вошла в программу «Открой твою Россию 2.0»

Тверская область вошла в программу развития въездного туризма «Открой твою Россию 2.0» — регион стал одним из 25 участников, представляющих 33 субъекта.

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