Шойгу и Ибрагим обсудили развитие сотрудничества России и Малайзии

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу в ходе визита в Куала-Лумпур провёл переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, обсудив углубление сотрудничества в политической, военной и экономической сферах, а также в космосе и атомной энергетике.