Шойгу и Ибрагим обсудили развитие сотрудничества России и Малайзии

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу в ходе визита в Куала-Лумпур провёл переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, обсудив углубление сотрудничества в политической, военной и экономической сферах, а также в космосе и атомной энергетике.
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