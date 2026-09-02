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Царьград

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Массовый налёт на Москву и Петербург 1 сентября. Путин раскрыл все карты ВСУ

Массовый налёт на Москву и Петербург 1 сентября. Путин раскрыл все карты ВСУ

Владимир Путин прокомментировал попытку прорвать ПВО Москвы и Петербурга в День знаний.Украинские боевики продолжают запускать дроны по регионам России.

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