Глава киевского режима Владимир Зеленский получит возможность вновь попытаться продвинуть собственный победный план, когда будет выступать перед делегатами союзных держав в расположенном в Федеративной Республике Германия Рамштайне.
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