Бывшее СИЗО «Кресты» в Петербурге превратят общественное пространство

Исторический комплекс бывшего СИЗО «Кресты» на Арсенальной набережной в Санкт-Петербурге планируют преобразовать в открытое общественное пространство.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВУ Голикова: в Росси...
- Голикова: в Росси...
- ФСБ: 39 россиян в...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым