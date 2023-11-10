Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Игорь Василевский
    А все ли туда ходят? Или это на вырост? НЕ находите, что это очередная мина под спокойствие общества?Реплика на решени...
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Как будут действовать гуманитарные паузы в Газе

Как будут действовать гуманитарные паузы в Газе

Нетаньяху: гуманитарные паузы в секторе Газа не означают прекращение огня Договоренность о ежедневных четырехчасовых паузах в боевых действиях в секторе Газа не означает полное прекращение огня, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу Fox News.

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