Житель Змеиногорска создал гостиницу для туристов в военном вездеходе на Алтае

Вездеход стоит на въезде в Змеиногорск, и вызвает огромный интерес проезжающих туристов. Как сообщают «Вести Алтай», житель города Змеиногорска в Алтайском крае сделал из полноприводного четырехосного тягача МАЗ-7310 «Ураган» гостиницу для туристов.