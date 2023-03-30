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Житель Змеиногорска создал гостиницу для туристов в военном вездеходе на Алтае

Житель Змеиногорска создал гостиницу для туристов в военном вездеходе на Алтае

Вездеход стоит на въезде в Змеиногорск, и вызвает огромный интерес проезжающих туристов. Как сообщают «Вести Алтай», житель города Змеиногорска в Алтайском крае сделал из полноприводного четырехосного тягача МАЗ-7310 «Ураган» гостиницу для туристов.

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