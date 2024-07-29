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Царьград

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Профессор Лихтман спрогнозировал, кто одержит победу на выборах президента США

Профессор Лихтман спрогнозировал, кто одержит победу на выборах президента США

Лихтман думает, что следующим президентом США будет Камала ХаррисАмериканский профессор Аллан Лихтман, девять раз верно определивший победителя на президентских выборах, дал расклад на выборы 2024 года.

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