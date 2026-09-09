Мэр Кравченко сообщил о масштабных повреждениях в Новороссийске

В Новороссийске шесть домовладений в Восточном районе сильно пострадали. Мэр города Андрей Кравченко сообщил, что повреждено 472 квартиры в 73 многоквартирных домах и 69 частных домовладений.
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