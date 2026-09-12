Ростов потратит 10 млн рублей на уборку и ремонт девяти переходов

Власти Ростова-на-Дону выделят 10 млн рублей на содержание и приведение в порядок девяти пешеходных переходов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Что с "украинским...
- "Она герой": Наде...
- Одного Starlink м...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым