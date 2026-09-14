❗️ ФСБ пресекла незаконный оборот оружия в Крыму и Севастополе Сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии в 43 регионах России выявили 111 «чёрных оружейников» и пресекли работу 37 подпольных мастерских.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым