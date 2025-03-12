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Русская весна

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  • александр крот
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Суджа почти наша: разведка ищет боевиков ВСУ, прочёсывая город (ВИДЕО)

Суджа почти наша: разведка ищет боевиков ВСУ, прочёсывая город (ВИДЕО)

Суджа почти наша! Разведка ищет боевиков ВСУ, прочесывая город в Курской области. С ночи дроны с тепловизорами вместе с бойцами на земле прочесывают город, противник практически оставил Суджу и большой частью бежал.

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