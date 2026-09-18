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Царьград

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Трамп допускает атаки на Иран после встречи с лидерами Персидского залива

Трамп допускает атаки на Иран после встречи с лидерами Персидского залива

Цены на нефть снова падают на фоне решения Трампа о возможных атаках на Иран и частичного восстановления Саудовской Аравией мощностей нефтепровода "Восток-Запад".

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