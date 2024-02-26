Си Цзиньпин подчеркнул необходимость обновления оборудования и потребительских товаров

Пекин, 23 февраля /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу подчеркнул важность продвижения нового раунда масштабного обновления оборудования, а также трейд-ин в отношении потребительских товаров и эффективного снижения логистических издержек в стране.