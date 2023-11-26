В Казахстане заявили о попытках вербовки в жителей Костанайской области на СВО

Властям известно, как минимум, два факта. Вербовщиками занимаются силовики.Аким Костанайской области Кумар Аксакалов заявил, что ему известны два случая попыток уговорить жителей области перебраться на территорию России, чтобы потом принимать участие в боевых действиях против Украины.