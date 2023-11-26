Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 025 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ильдус Мамлеев
    Статья ни о чём, автор воду в ступе толчет, только и всего.Россия рискует по...
  • Анатолий Ишимбаев
    Энергетика судить за аварию,учить уже поздно!Серьёзный пожар н...
  • Владислав Петряев
    Неопределенность позиции - тоже вроде бы позиция. Но де-факто помогает нашим ребятам!Родившийся в Запо...

В Казахстане заявили о попытках вербовки в жителей Костанайской области на СВО

В Казахстане заявили о попытках вербовки в жителей Костанайской области на СВО

Властям известно, как минимум, два факта. Вербовщиками занимаются силовики.Аким Костанайской области Кумар Аксакалов заявил, что ему известны два случая попыток уговорить жителей области перебраться на территорию России, чтобы потом принимать участие в боевых действиях против Украины.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх