Минприроды: Забайкалье к пожароопасному сезону готово на 65%

В Забайкалье активно ведутся подготовительные работы к пожароопасному сезону 2025 года. Как сообщил глава Минприроды края Павел Волжин, уже 33 района региона достигли 65% готовности к предстоящему периоду, сообщает пресс-служба министерства.
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