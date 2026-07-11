Минобрнауки РФ вводит четыре обязательных гуманитарных предмета для всех вузов Заместитель министра науки и высшего образования России Константин Могилевский сообщил о.
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Минобрнауки РФ вводит четыре обязательных гуманитарных предмета для всех вузов Заместитель министра науки и высшего образования России Константин Могилевский сообщил о.
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