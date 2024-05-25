Болгария предложила создать у себя управляющие органы вооруженных сил НАТО

Власти Болгарии выступили с инициативой предоставить свою территорию для создания штаба многонациональной дивизии "Восток" и многонационального штабного элемента, который будет следить за ситуацией в Черном море.
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