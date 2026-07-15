Роскошь за бортом: INSTASAMKA утопила HERMÈS KELLY во время съемок клипа

Происшествие не было частью съемочного процесса. Инстасамка Социальные сетиНа съемочной площадке будущего видеоклипа исполнительниц MARGO и INSTASAMKA произошел инцидент, который вряд ли можно было предугадать даже самым креативным сценаристам.
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