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Трамп выразил недовольство своим портретом в галерее портретов президентов США

Трамп выразил недовольство своим портретом в галерее портретов президентов США

Президент США Дональд Трамп 23 марта возмутился из-за качества портрета, выставленного в галерее портретов глав государств Соединенных Штатов в здании законодательного собрания штата Колорадо.

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Комментарии
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чвсатпкьл
А зачем пришпандорили изображение памятника Кеннеди? Это уже относится к другой статье Темная сторона страны: опубликованы «файлы Кеннеди». &lt;iframe class=&quot;vipler&quot; src=&quot;https://iz.ru/video/embed/1857077&quot; width=&quot;100%&quot; height=&quot;366&quot; allowfullscreen style=&quot;border-style: none;max-width: 650px;&quot; allow=&quot;autoplay; encrypted-media; fullscreen&quot;&gt;&lt;/iframe&gt;
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iz
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19 час.
ч
чвсатпкьл
Текст в Твиттере «Кто-то его отредактировал, я почти уверен, что видел другую версию, где его лицо было худее», — прокомментировал один пользователь X под постом, а другой добавил: «Говорят, холст добавляет 5 килограммов, но всё же…» Короче говоря, поскольку фотография портрета Трампа была отредактирована таким образом, чтобы его подбородок и лицо казались более пухлыми, мы оценили это изображение как «поддельное». Мы нашли фотографию подлинного портрета Трампа на веб-сайте Общественного радио Колорадо. Как видно на скриншоте ниже, подбородок и лицо Трампа не такие большие, как на изменённом изображении, которое распространяется в интернете.                                                        https://www.yahoo.com/news/fact-check-no-photo-doesnt-230000736.html?guccounter=1
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18 час.
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