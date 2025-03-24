Президент США Дональд Трамп 23 марта возмутился из-за качества портрета, выставленного в галерее портретов глав государств Соединенных Штатов в здании законодательного собрания штата Колорадо.
Трамп выразил недовольство своим портретом в галерее портретов президентов США
Комментарии
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чвсатпкьл
А зачем пришпандорили изображение памятника Кеннеди? Это уже относится к другой статье Темная сторона страны: опубликованы «файлы Кеннеди». <iframe class="vipler" src="https://iz.ru/video/embed/1857077" width="100%" height="366" allowfullscreen style="border-style: none;max-width: 650px;" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen"></iframe>
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iz
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19 час.
ч
чвсатпкьл
Текст в Твиттере «Кто-то его отредактировал, я почти уверен, что видел другую версию, где его лицо было худее», — прокомментировал один пользователь X под постом, а другой добавил: «Говорят, холст добавляет 5 килограммов, но всё же…» Короче говоря, поскольку фотография портрета Трампа была отредактирована таким образом, чтобы его подбородок и лицо казались более пухлыми, мы оценили это изображение как «поддельное». Мы нашли фотографию подлинного портрета Трампа на веб-сайте Общественного радио Колорадо. Как видно на скриншоте ниже, подбородок и лицо Трампа не такие большие, как на изменённом изображении, которое распространяется в интернете. https://www.yahoo.com/news/fact-check-no-photo-doesnt-230000736.html?guccounter=1
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18 час.
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