Ракетная опасность объявлена в Донецке

В Донецке объявили ракетную опасность. Об этом сообщили в Telegram-канале управления администрации главы и правительства Донецкой народной республики (ДНР) по вопросам документирования военных преступлений Украины.
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