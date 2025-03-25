Первый весенний звездопад можно будет увидеть в конце апреля

Ожидается до 18 метеоров в час Метеорный поток Лириды, который станет первым весенним звездопадом этого года, достигнет пика активности в ночь на 23 апреля, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.
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