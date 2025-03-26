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США введут пошлины на собранные за рубежом автомобили

США введут пошлины на собранные за рубежом автомобили

Трамп заявил о введении 25-процентных пошлин на автомобили, собранные за рубежом Президент США Дональд Трамп заявил, что подписал указ о введении 25-процентных пошлин на все автомобили, собранные за рубежом.

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