США введут пошлины на собранные за рубежом автомобили

Трамп заявил о введении 25-процентных пошлин на автомобили, собранные за рубежом Президент США Дональд Трамп заявил, что подписал указ о введении 25-процентных пошлин на все автомобили, собранные за рубежом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии