Школу на перекрёстке улиц Щорса и Машинной построят раньше срока. Объект планируют открыть уже к 01 сентября 2026 года.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Школу на перекрёстке улиц Щорса и Машинной построят раньше срока. Объект планируют открыть уже к 01 сентября 2026 года.
Свежие комментарии