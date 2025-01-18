Германия закрывает Украине путь в НАТО

Независимо от исхода парламентских выборов в Германии Берлин будет против вступления Украины в НАТО. К такому выводу приходит экс-руководитель киевского офиса Фонда Бёлля Сергей Сумленный, в свое время получивший гражданство Германии, отказавшись от российского.
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