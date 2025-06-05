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  • Наталья Львовна
    Депортация!!!Отрывали с памятн...
  • Регина Толстоброва
    Если родители не  воспитывают детей в духе патриотизма, тогда в школе в каждом классе объясните детям, что нельзя  пл...Отрывали с памятн...
  • Silver Kont
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ВСУ атаковали FPV-дроном автомобиль в российском приграничном регионе

ВСУ атаковали FPV-дроном автомобиль в российском приграничном регионе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали FPV-дроном автомобиль в Новой Таволжанке Шебекинского округа Белгородской области.

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