Крым частично обесточен после ударов ВСУ по объектам энергетики

Украинские формирования в очередной раз атаковали Крым. В результате ударов ВСУ часть объектов энергетики оказалась временно выведена из строя, что привело к нарушению электроснабжения ряда населенных пунктов.
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