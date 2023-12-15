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Эволюция крепостного права. От Юрьева дня к классическому рабству

Эволюция крепостного права. От Юрьева дня к классическому рабству

А. И. Корзухин. «Сбор недоимок (Уводят последнюю корову)», 1868 г.3 марта (19 февраля) 1861 года император Александр II подписал Манифест «О всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей» и «Положения о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости», в которых насчитыв.

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