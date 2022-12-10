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Морозов о драфте юниоров в КХЛ: «Он неактуален на данный момент. Мы знаем, что у нас это не работает»

Алексей Морозов считает, что идея возвращения драфта в КХЛ не является актуальной. – Обсуждается ли вопрос возвращения драфта? – На данный момент он неактуален, и мы знаем, что это не работает.

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