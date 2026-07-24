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Большой театр завершает юбилейный сезон балетной премьерой

Большой театр завершает юбилейный сезон балетной премьерой

На Исторической сцене показали новый балет «Анна Каренина». Сцена из балета "Анна Каренина" Предоставлено Большим театром/Дамир ЮсуповСвой 250-й, юбилейный сезон главный музыкальный театр страны завершает балетной премьерой — «Анной Карениной» на музыку Родиона Щедрина в постановке Максима Петрова.

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