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Депутат Малеки: Иран даст военный ответ Киеву за удар по судну в Каспийском море

Депутат Малеки: Иран даст военный ответ Киеву за удар по судну в Каспийском море

Иран даст военный ответ Украине за атаку на иранское торговое судно в Каспийском море. Об этом 28 июля заявил член комиссии парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Феда-Хосейн Малеки.

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