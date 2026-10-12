Жителя Алтайского края запугали госизменой и вынудили совершить крупную кражу

Предварительный размер причиненного ущерба оценивается в шесть миллионов рублей Рубцовский городской суд отправил под стражу мужчину, которого, по версии следствия, мошенники убедили совершить кражу из чужого дома.
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