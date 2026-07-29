Главе ведомства будет представлен доклад о расследовании хулиганских действий в Оренбурге

В СМИ сообщается, что на футбольной площадке одного из жилых массивов в Оренбурге группа молодых людей из хулиганских побуждений произвела выстрелы из травматического пистолета по нескольким подросткам 12-13 лет.
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