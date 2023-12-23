«Орловский бриллиант» Туйнов отправил в тяжёлый нокаут американца Мууна

Орловский боксёр Владислав Туйнов 22 декабря вышел на ринг против американца Эрика Мууна в Москве. В первом раунде «Орловский бриллиант» нокаутировал соперника и стал чемпионом промоушена Pravda во втором среднем весе.
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