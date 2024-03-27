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ХК «Вашингтон» обыграл «Детройт» даже при прекращении Овечкиным голевой серии

ХК «Вашингтон» обыграл «Детройт» даже при прекращении Овечкиным голевой серии

Российский нападающий американского хоккейного клуба (ХК) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прервал свою результативную серию, однако помог «столичным» одержать победу над «Детройтом» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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