ХК «Вашингтон» обыграл «Детройт» даже при прекращении Овечкиным голевой серии

Российский нападающий американского хоккейного клуба (ХК) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прервал свою результативную серию, однако помог «столичным» одержать победу над «Детройтом» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
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