Трезвый взгляд на пьянство.

В современном мире вопрос о профилактике детского и подросткового алкоголизма стоит очень остро. В целях борьбы с алкогольной зависимостью и популяризацией трезвого образа жизни городская библиотека №16 в рамках проекта для молодёжи ´Твой путь в жизни´ провела для учащихся УО ´Бобруйский государственный индустриально - строительный колледж´ актуаль .