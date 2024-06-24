Huawei представил бета-версию своей операционной системы

Китайский производитель мобильных устройств Huawei показал бета-версию операционной системы HarmonyOS Next, которая создана на собственной архитектуре Huawei и полностью независима от Android, сообщает GSMArena.
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