Всемирный день туризма в 2025 году. Какого числа отмечается, история и традиции праздника

Всемирный день туризма, который отмечается в конце сентября, — важное событие для миллионов людей, ведь этот праздник посвящен не только организациям, связанным с туризмом, но и путешественникам по всему миру.
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